ЕС поможет Азербайджану в разработке мер против уклонения от налогов - ФОТО
17 апреля 2018 11:38 110
Новый твиннинг-проект при поддержке Европейского союза (ЕС) поможет Азербайджану повысить административный потенциал в налоговой сфере.
Об этом сказал во вторник министр налогов страны Микаил Джаббаров на презентации твиннинг-проекта "Поддержка министерства налогов при определении трансферных цен и разработки встречных мер против уклонения от налогов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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