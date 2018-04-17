ЕС поможет Азербайджану в разработке мер против уклонения от налогов - ФОТО

17 апреля 2018 11:38

Новый твиннинг-проект при поддержке Европейского союза (ЕС) поможет Азербайджану повысить административный потенциал в налоговой сфере.

Об этом сказал во вторник министр налогов страны Микаил Джаббаров на презентации твиннинг-проекта "Поддержка министерства налогов при определении трансферных цен и разработки встречных мер против уклонения от налогов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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