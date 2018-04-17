Малый и средний бизнес в Азербайджане получат дополнительный стимул для развития - ДЕТАЛИ

С 2018 года малое и среднее предпринимательство в Азербайджане получит дополнительный стимул для развития, сказал исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Ибрагим Алышов на мероприятии, посвященном учреждению Региональной ассоциации провайдеров кредитной информации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил Алышов, речь идет об Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде, реестре движимого имущества и частном кредитном бюро.

"Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд поддержит малое и среднее предпринимательство путем процентных субсидий и механизма гарантирования. Реестр движимого имущества, запущенный с марта этого года, позволит расширить доступ к кредитам для бизнесменов, так как не у всех предпринимателей имелась недвижимость или документы на нее, чтобы использовать ее в качестве залога для получения кредита", - сказал Алышов.

По словам исполнительного директора, за очень короткий срок в реестре движимого имущества зарегистрировались свыше 500 участников и было направлено свыше 10 тысяч запросов. В то же время Алышов отметил, что азербайджанский реестр имеет определенные отличия от аналогичных структур региона. Так, добавил он, предприниматели в стране часто используют в качестве залогового имущества не только потребительские товары, но и сельскохозяйственное оборудование, минералы, сырье, скот и даже рыбную продукцию.

"Третий институт - частное кредитное бюро, которое начало действовать с марта этого года. Его деятельность важна с точки зрения расширения кредитного андеррайтинга, сокращения себестоимости кредитов, снижения времени оценки клиентов и предотвращения фактов мошенничества. С начала его деятельности в бюро было направлено свыше 200 тысяч запросов", - сказал Алышов.

Исполнительный директор также отметил важную роль Международной финансовой корпорации (IFC) и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в создании перечисленных институтов.

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