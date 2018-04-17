МВФ повысил прогноз цен на нефть в текущем году

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара - до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим январским прогнозом, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прогноз средней цены нефти на 2019 год также повышен, на 1,8 доллара - до 58,2 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов... 62,3 доллара за баррель в 2018 году и 58,2 доллара за баррель в 2019 году", - отмечается в докладе.

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