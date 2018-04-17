Россия, Азербайджан и Иран обсуждают создание логистического оператора коридора "Север-Юг"

"Российские железные дороги" (РЖД) обсуждают создание логистического оператора международного транспортного коридора "Север-Юг" с Ираном, Индией и Азербайджаном, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в кулуарах международной выставки TransRussia, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы сейчас обсуждаем варианты создания такого оператора [коридора "Север-Юг"]. Это было презентовано во время проведения межправкомиссии Россия-Иран. Эти переговоры мы сегодня ведем как с нашими иранскими, так и азербайджанскими коллегами", - сказал Мишарин. По его словам, также ведутся переговоры с Индией.

Отметим, что транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.