Fintech-компаниям будет проще работать в Азербайджане - МНЕНИЕ

Fintech-компании все активнее укрепляют позиции на финансовых рынках. Однако внедрение инновационных решений требует отдельной регулятивной базы, а иногда и вовсе поля для экспериментов.

В разных странах, от Бахрейна до Лондона, существуют так называемые "регулятивные песочницы", в рамках которых компании могут проводить эксперименты с новыми финансовыми услугами в ограниченной среде. К сожалению, в Азербайджане пока такой "песочницы" нет, что значительно ограничивает возможности появления на рынке fintech-компаний.

Инновационные и перспективные стартапы вынуждены покидать Азербайджан из-за отсутствия законодательства. Так, например, стартап Maliyya, позволяющий осуществлять p2p-кредитование без участия финансовых организаций, был вынужден перебраться в ОАЭ, где получил специальную лицензию для fintech-компаний - ITL (Innovative Technology License).

Тем не менее в ближайшее время ситуация в Азербайджане может измениться к лучшему. Как сообщили Trend в Палате надзора над финансовыми рынками, в стране будут созданы благоприятные условия для работы fintech-компаний. Это произойдет после принятия закона "О платежных услугах и системах", над подготовкой которого работает финансовый регулятор. Закон, как ожидается, расширит в стране внедрение инновационных способов оплаты.

Важность создания приемлемой нормативной базы для работы fintech-компаний трудно переоценить. С каждым годом растет их роль в финансовом секторе. В Европе, по данным компании Azimo, использование fintech-сервисов помогает жителям ежегодно экономить около семи миллиардов евро. Экономикам развивающихся стран, согласно расчетам McKinsey, fintech-индустрия поможет увеличить ВВП на шесть процентов, или около 3,7 триллиона долларов до 2025 года.

В прошлом году инвестиции в fintech-индустрии превысили 27 миллиардов долларов, а с 2010 года достигли уже 100 миллиардов долларов. Несмотря на растущие инвестиции fintech-компании не могут считаться конкурентами банков. У последних уже есть налаженные каналы продаж, а fintech-компании вместо конкуренции могут предложить новшества для оптимизации этой работы и расширения доступа к финансовым услугам.

Fintech-компании и банки станут конкурентами тогда, когда первые смогут найти рынки сбыта своей услуги. Однако сами банки также не стоят на месте. В Азербайджане в рамках стратегических дорожных карт с этого года планируется усилить работы по цифровизации финансовых услуг. В этом местным банкам помогает Международная финансовая корпорация (IFC) со своей программой "Электронные и цифровые финансовые услуги". Определенные успехи в этом направлении уже есть. Скажем, в некоторых банках уровень использования клиентами мобильных приложений и интернет-банкинга достигает 60-70 процентов.

Однако весь вопрос в том, сохранится ли через 5-10 лет нынешняя банковская система или она неотвратимо трансформируется под воздействием финансовых новшеств? В Европе и США есть случаи, когда банковские филиалы выступают в роли некоего "шоу-рума", где клиенты могут ознакомиться с их услугами, но пользуются ими они через мобильные приложения.

Основатель и CEO украинской компании IDNT Николай Чумак считает, что в будущем в Баку банки будут иметь по три-пять филиалов. Как сказал Trend Чумак, все больше банковских операций будет уходить в самообслуживание и онлайн. Отделения в данном контексте будут играть роль моста между физическим миром и виртуальным, помогая клиентам разобраться в новом, а также для выполнения более сложных операций, которые в онлайне пока сделать нельзя.

Сегодня Азербайджан пока отстает от других стран в сфере финансовых технологий, но создание законодательства и "Стратегическая дорожная карта по развитию финансовых услуг" дают надежду, что этот сегмент сможет получить толчок для развития.

Азад Гасанли, глава Русской службы Trend