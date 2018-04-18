Международная компания оценила потенциал добычи углеводородов в Азербайджане

События, которые происходили и произойдут в энергетическом секторе Азербайджана в 2017 и 2018 годах, оказывают положительное влияние на будущую добычу нефти и газа в стране, сказала главный аналитик по Каспийскому региону международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главного аналитика, продление соглашения по разработке блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) до 2050 года и добыча первого газа в рамках второй фазы разработки газового месторождения "Шах Дениз" (Шах Дениз-2"), запланированная на вторую половины 2018 года, - это глобально значимые вехи, которые помогут сформировать прогноз по добыче на несколько десятилетий.

"Тем не менее, нефть и газ имеют склонность к разным тенденциям. Самое главное не допустить значительного снижения добычи нефти, в частности на блоке АЧГ и месторождениях, разрабатываемых госкомпанией SOCAR. В противовес этому объем продаж газа почти удвоится к 2025 году, и это благодаря только лишь "Шах Дениз-2"", - сказала Шерман.

Главный аналитик отметила, что приоритетом для Азербайджана и SOCAR является диверсификация, поэтому производство и международные инвестиции не так зависят от двух мегапроектов (АЧГ и "Шах Дениз-2").

"В 2018 году продолжатся соответствующие переговоры с Total и Statoil по разработке блока "Умид-Бабек" и месторождения "Карабах", а бурение на месторождении "Абшерон" уже началось", - сказала Шерман.

Главный аналитик отметила, что в равной степени богатый потенциал Азербайджана включает в себя всю энергетическую цепочку ценностей.

"Проект SOCAR Polymer и карбамидный завод SOCAR будут запущены в 2018 году. Прогресс по крупному нефтехимическому проекту SOCAR GPC также входит в число топовых приоритетов страны", - добавила Шерман.

Wood Mackenzie - это международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса. Компания была основана в 1973 году, ее штаб-квартира располагается в Эдинбурге в Шотландии.

В Азербайджане Wood Mackenzie работает как с представительствами ее глобальных клиентов, так и с местными компаниями.