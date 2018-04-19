Официальный курс маната на 19 апреля
19 апреля 2018 08:30 575
Официальный курс маната по отношению к доллару на 19 апреля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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