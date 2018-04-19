Курс, взятый Президентом Ильхамом Алиевым на либерализацию экономики и реформирование, служит развитию Азербайджана

Главным успехом развития страны является последовательная политика, предусматривающая либерализации экономики, развитие предпринимательства, улучшение бизнес-среды и выход на внешние рынки, которую проводит Президент Ильхам Алиев.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев.

По его словам, реальный толчок для претворения в жизнь всех этих процессов дали коренные экономические реформы, которые коснулись фактически всех отраслей производства.

Процесс масштабного реформирования начался много лет назад, проводимая с середины 90-х годов программа приватизации создала почву для процесса становления частного сектора. В этот же период была подписана Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства (2002-2005 годы), которая последовательно реализуется и на нынешнем этапе. В то же время достигнутые успехи по итогам последних 15 лет были обеспечены благодаря экономической политике руководства страны, сохранению общественно-политической стабильности, эффективной организации государственного управления.

Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева проводится гибкая экономическая политика, которая опирается на институциональные реформы. Очевидны успехи в ненефтяном секторе, наблюдается тенденция устойчивого роста по реализации различных инфраструктурных проектов транспортного значения, направленных на усиление экономической безопасности страны и региона.

На мой взгляд, важной составляющей экономической политики является модернизация промышленности и усовершенствование ее структуры. Глава государства утвердил "Государственную программу по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы", объявил 2014 год "Годом промышленности". Сегодня уже проделана значительная работа по созданию промышленных парков. К примеру, для развития химической промышленности в 2011 году Президент Ильхам Алиев принял решение о создании Сумгайытского химического промышленного парка. В 2017 году с участием главы государства состоялась церемония открытия Балаханского промышленного парка. На территории Мингячевирского промышленного парка созданы два предприятия по производству пряжи, функционирует Бакинский судостроительный завод, на котором строятся танкеры большой грузоподъемности, морские суда.

Начато строительство Сабирабадского промышленного квартала. Все эти шаги крайне важны для развития ненефтяной промышленности, создания отраслей промышленности, повышения занятости. Стремительное развитие экономики, рост авторитета Азербайджана среди стран мира способствовали повышению интереса к нашей стране, создали условия для роста числа туристов. В Баку и регионах открылись отели и центры отдыха, что создало широкие возможности для развития туризма. Расширилось транспортное сообщение со странами мира, в особенности с европейскими странами. Параллельно экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и экспортный газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум внесли колоссальный вклад в усиление энергетической безопасности в регионе. Я бы еще отметил подписание итогового инвестиционного решения по проектам TANAP и TAP (как составной части Южного газового коридора), которое играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы.

За счет вливания крупных инвестиций в транспортный сектор осуществлены крупномасштабные проекты, направленные на реализацию транзитного потенциала, в том числе усилилась деятельность транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Результаты, достигнутые Азербайджаном в области социально-экономического развития, нашли отражение и в международных отчетах, позиция нашей страны значительно улучшилась в рейтинговых таблицах по различным критериям. Считаю, что это высокая оценка, данная международными организациями экономическим и институциональным реформам, осуществляемым Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал парламентарий.

Матанат Насибова