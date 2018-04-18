Итальянская Edison будет покупать газ с "Шах Дениз 2" - ФОТО

Испанская Gas Natural Fenosa передала свои обязательства по соглашению о продаже газа в рамках "Шах Дениз 2" итальянской компании Edison, сообщает азербайджанская госкомпания SOCAR. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Церемония подписания, в которой приняли участие представители SOCAR, Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), Edison и Gas Natural Fenosa, прошла в SOCAR Tower.

Компания Edison получила право на поставки газа в рамках "Шах Дениз 2" сроком на 25 лет. Поставки начнутся в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

Этот шаг является частью более крупного соглашения о приобретении Edison газораспределительной сети Gas Natural Vendita Italia. Передача права на продажу газа с "Шах Дениз 2" от Gas Natural Fenosa к Edison является одним из условий этой сделки.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.