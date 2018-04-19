В Azer Turk Bank произошли структурные изменения

Решением Наблюдательного Совета Azer Turk Bank вступила в силу новая организационная структура головного офиса банка.

Таким образом, на основе департаментов по кредитам и развитию бизнеса были созданы департаменты розничного и корпоративного банкинга.

Создан департамент по управлению бизнес-процессами, ранее функционировавший как отдел. На пост директора департамента назначен Араз

Гянджали, ранее занимавший пост главы этого отдела.

Согласно новой структуре, Аппарат председателя правления также будет выполнять функции внутрибанковской протоколизации и делопроизводства. Также изменены названия ряда отделов и департаментов. В том числе, департамент стратегического планирования и маркетинга и департамент по делам финансовых институтов и расчетов были переименованы в департамент по маркетингу и департамент по расчетам.

Данные изменения, в первую очередь, направлены на поддержание стабильного роста и улучшение качества сервисов и услуг как для физических лиц, так и юридических лиц.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.azerturkbank.az/bank/strutture/.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.