В Azer Turk Bank произошли структурные изменения
Решением Наблюдательного Совета Azer Turk Bank вступила в силу новая организационная структура головного офиса банка.
Таким образом, на основе департаментов по кредитам и развитию бизнеса были созданы департаменты розничного и корпоративного банкинга.
Создан департамент по управлению бизнес-процессами, ранее функционировавший как отдел. На пост директора департамента назначен Араз
Гянджали, ранее занимавший пост главы этого отдела.
Согласно новой структуре, Аппарат председателя правления также будет выполнять функции внутрибанковской протоколизации и делопроизводства. Также изменены названия ряда отделов и департаментов. В том числе, департамент стратегического планирования и маркетинга и департамент по делам финансовых институтов и расчетов были переименованы в департамент по маркетингу и департамент по расчетам.
Данные изменения, в первую очередь, направлены на поддержание стабильного роста и улучшение качества сервисов и услуг как для физических лиц, так и юридических лиц.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.azerturkbank.az/bank/strutture/.
75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.
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