Новый гипермаркет Baku Electronics Narimanov: эксклюзив и премьеры на каждом этаже - ФОТО

Самый крупный дилер Азербайджана в сфере бытовой техники и электроники Baku Electronics вновь порадовал поклонников великолепным сюрпризом. 18 апреля открыл свои двери настоящий гипермаркет бытовой техники Baku Electronics Narimanov.

Каждый новый магазин Baku Electronics всегда отличается от предыдущего концептуальностью, но Baku Electronics Narimanov превзошел самые смелые ожидания, ведь это - самый большой центр бытовой техники не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе. Площадь нового магазина составляет более 2500 квадратных метров!

Но заблудиться здесь невозможно, ведь новый магазин очень удобно поделен на зоны (каждой из которых отдан целый этаж), что позволит покупателям легко сориентироваться в огромном маркете.

На первом этаже традиционно представлены электроника и компьютеры: телевизоры, смартфоны, ноутбуки, профессиональные фотокамеры, ноутбуки, а также приборы IT, игровые приставки, беспроводные наушники и так далее. Многообразие брендов производителей и ассортимент товаров порадует самого взыскательного покупателя. Так, здесь можно приобрести телевизоры ведущих мировых производителей: Samsung, LG, Sony, Haier диагональю от 24-х до 88 дюймов; смартфоны Samsung, Apple, LG, HTC, Moto, Motorola, Huawei, Xiomi и многие другие. Ноутбуки Apple, HP, Asus, Lenovo, Acer, Dell, IT-аксессуары, фотокамеры Canon и Nikon.

Новшеством же не только первого этажа нового маркета впервые в истории компании стал отдел продажи велосипедов фирмы Trek.

Но это далеко не все сюрпризы этого эксклюзивного молла электроники: дело в том, что второй этаж здесь полностью принадлежит прекрасным дамам!

Еще одной "Премьерой" Baku Electronics стала идея собрать под одной крышей не только электро- и бытовую технику, но и посуду, домашний текстиль, аксессуары для дома, а также предметы мебели! Это удобно и позволит женщинам сэкономить уйму времени и энергии, отдав их нелегкому выбору покупок среди представленного изобилия товаров. А выбирать, поверьте, есть, из чего. Здесь даже можно "потеряться" часов на пять, настолько широк выбор предлагаемых товаров.

Керамика и кухонная утварь с антипригарным покрытием от Tognana-Andrea Fontebasso (Италия), фарфор от Kütahya Porselen и Pierre Cardin (Турция), посуда из закаленного стекла от Duralex (Франция), хрусталь от Bormioli Luigi и RCR Cristalleria Italiana (Италия), текстиль для дома от Svad Dondi (Италия), предметы мебели от Taç, Linens, Cottonbox (Турция) и так далее. Это мы еще не рассказали про известную британскую фирму Bomb Cosmeticе с ее потрясающими ароматическими маслами, пенами и солями в виде бомбочек для ванн, гелями и маслами для тела, да и про многое другое. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Но поверьте: для женщин тут создали самый настоящий рай.

Третий же этаж отдан бытовой технике, что называется, от А до Я, от постоянных и новых партнеров компании: Samsung, Siemens, Bosh, Hotpoint, LG, Tefal, Moulinex, Rowenta, Phillips, Karcher. Ассортимент продукции, как всегда, радует разнообразием: от встроенной техники, плит, СВЧ-печей, кондиционеров и холодильников до блендеров, фенов и эпиляторов. "Вишенкой на торте" здесь выступили кофе-машины в огромном ассортименте, в частности, представлен большой выбор от De Longhi и Siemens.

Вполне естественно, что открытие самого крупного молла бытовой электронике на Кавказе прошло торжественно и даже грандиозно.

Собралось более 150 гостей, которых приветствовал Генеральный Директор Группы Компаний NAB Д. Озтюрк. Затем перед присутствующими выступили Ча - Президент компании LG по странам Среднего Востока и Африки, Эрзурумоглы - Вице-президент компании BSH по Кавказу, странам Ближнего Востока и Ирану, Ли - Генеральный директор Samsung Electronics Caucasus Company. После официальной части выступившие под аплодисменты разрезали символическую красную ленту, и гости смогли воочию убедиться в том, что попали в совершенно необыкновенный гипермаркет. Для них был проведен специальный тур по моллу - иначе познакомиться с огромным ассортиментом магазина познакомиться для неподготовленного зрителя было бы весьма сложно.

Ну и еще одним приятным, но уже музыкальным сюпризом, стало выступление на мероприятии популярного певца Мири Юсифа.

Приглашаем всех в новый гипермаркет Baku Electronics Narimanov! Подарите себе хорошее настроение и всегда позволяйте себе только самое высокое качество и сервис!

Подверстка:

Напомним, что компания Baku Electronics, входящая в состав Группы компаний NAB, была основана в 1994 году. Компания начинала с одного магазина в Баку и имеет на сегодняшний день уже 14 магазинов по всему Азербайджану: в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Исмаиллы, Мингячевире и Губе.

В магазинах представлена продукция более 60-ти производителей.