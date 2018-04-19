Российская торговая сеть хочет расширять свою деятельность в Азербайджане
Российская торговая сеть "Светофор" намерена увеличить число магазинов в Азербайджане.
Об этом в четверг сказал Trend руководитель торговой сети в Азербайджане Сергей Коклягин, передает Day.Az.
"Завтра в Баку откроется четвертый по счету в Азербайджане магазин низких цен "Светофор". Наши магазины уже действуют в бакинских поселках Бинагади, Мардакян, Мамедли. Первый наш магазин открылся в конце марта текущего года", - отметил Коклягин.
По его словам, первоначальный объем инвестиций в Азербайджан составит около 10 миллионов манатов. В перспективе планируется открытие новых магазинов в Баку и регионах Азербайджана.
"Магазины планируем открыть в частности в Гяндже и Мингячевире. Первоначально будем ориентироваться на крупные города", - сообщил Коклягин.
Сегодня магазины низких цен "Светофор" уже функционируют в Казахстане и Беларуси. В России число магазинов торговой сети превышает 600.
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