Спрос на облигации Азербайджанского ипотечного фонда превысил предложение

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в четверг состоялся аукцион по размещению выпуска облигаций ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", говорится в сообщении, размещенном на сайте биржи.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, объем облигаций, выставленных на продажу по номинальной цене, составил 20 миллионов манатов. Согласно условиям выпуска облигаций, аукционная цена была установлена в размере 1 000 манатов.

Спрос на облигации составил 23 миллиона манатов по номинальной цене. Облигации были размещены полностью.

Андеррайтером размещения выступает компания PSG Capital.

Срок оплаты по облигациям - 19 апреля 2040 года.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.