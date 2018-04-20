Названы условия дальнейшего бурения на крупном газовом месторождении Азербайджана

Планы по дальнейшему бурению на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон" на Каспии после завершения первой добывающей скважины пока не сформированы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend осведомленный источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

Первая скважина будет завершена к концу второго квартала 2019 года.

"Решения по следующей фазе разработки и бурения месторождения "Абшерон" будут приниматься в случае согласования прибыльного проекта между SOCAR и Total", - сказал источник.

В 2016 году SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 470 метров. Добыча составит более полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

По оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.