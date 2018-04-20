Мобильная зубная клиника Azercell продолжает оказывать бесплатные услуги

Мобильная зубная клиника ООО "Azercell Telekom" продолжает оказывать бесплатные услуги малоимущим семьям, одиноким лицам и вынужденным переселенцам. В первые месяцы 2018 года врачи клиники провели обследование и лечение сотен нуждающихся лиц. За январь, февраль и март текущего года услугами данного уникального проекта воспользовались жители детского дома-интерната № 3 поселка Ахмедли и 142 ученика средней школы № 2 Ходжалинского района, расположенной в поселке Пиршаги.

С учётом отсутствия отдельного стоматологического кабинета при большинстве детских домов Азербайджана, компания Azercell оснастила мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Мобильная зубная клиника, нацеленная на оказание помощи детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны, до сегодняшнего дня оказала медицинские услуги воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детских деревень, расположенных во многих городах и районах страны.

За 7 лет своей деятельности врачами Мобильной зубной клиники в рамках проекта были обследованы более 4000 человек с последующим проведением лечения при необходимости.

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Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.