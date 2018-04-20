МАГАТЭ высоко оценило инфраструктуру «Центра ядерных исследований» Азербайджана - ФОТО

Созданная в ЗАО "Центр ядерных исследований" стерилизационная установка получила высокую оценку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сказал Trend в пятницу председатель ЗАО Адиль Гарибов, передает Day.Az.

По словам Гарибова, накануне проект был представлен генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано, который детально ознакомился с работами, проводимыми в ЗАО в этой и других областях.

На встрече участвовали представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства иностранных дел Азербайджана.

"Амано обсудил деловые вопросы и вопросы, вызывающие взаимный интерес, отметив важность и плодотворность проведенной встречи с участием всех сторон. Прошедшая встреча не была сложной для нас, так как стратегические связи Азербайджана с МАГАТЭ и вопросы дальнейшего сотрудничества сторон были обсуждены ранее, и мы знали, в каких рамках будет проведена встреча", - сказал Гарибов.

По словам Гарибова, гендиректор международного агентства детально ознакомился с деятельностью лабораторий ЗАО и с этапами проектов, реализуемых Центром совместно с МАГАТЭ.

"Одной из совместных работ реализуемых центром с МАГАТЭ является проект расширения радиационных технологий в Азербайджане. Речь идет о проекте создания в стране стерилизационного центра гамма излучения. Во время встречи этот проект был детально представлен руководству МАГАТЭ. Работа установки и высокая степень профессионализма специалистов ЗАО была продемонстрирована Амано, и это, по словам гендиректора МАГАТЭ, превзошло все его ожидания, и он остался доволен деятельностью Центра в этой области. Амано отметил, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы необходимые для функционирования установки изотопы были доставлены в Азербайджан", - сказал Гарибов.

Правительство Азербайджана дало разрешение на импорт и транспортировку в страну изотопов в середине 2017 года. Часть изотопов, согласно утвержденной дорожной карте, будет поставлена в Азербайджан из Венгрии, а часть - из России. После доставки изотопов в страну потребуется примерно три недели для их загрузки в установку, после чего она будет введена в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, стерилизационная установка, лаборатория и вся необходимая инфраструктура полностью готовы к эксплуатации. Установка расположена в поселке Гобу (20 километров от Баку) на участке, находящемся на балансе ЗАО "Центр ядерных исследований".

Стерилизационная установка позволяет применить метод гамма-облучения для уничтожения микроорганизмов, что, в свою очередь, увеличивает сроки хранения сельхозпродукции (зерна, мясопродуктов, сухофруктов, картофеля и т.д.), а также медицинских препаратов.

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