Турецких туристов ознакомят с туристическим потенциалом Азербайджана

Национальное бюро по пропаганде туризма намерено расширить знакомство граждан Турции с туристическим потенциалом Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма Кянан Гулузаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня мы ведем соответствующие переговоры с турецкими госструктурами, туристическими компаниями, а также посольством Турции в Азербайджане. В частности, мы намерены привлекать турецких туристов в лечебно-оздоровительный центр "Дуздаг". Такой же оздоровительный центр есть в Румынии, и он очень популярен среди турецких туристов. С "Дуздаг", да и в целом с туристическим потенциалом Азербайджана граждане Турции знакомы очень слабо, и эту ситуацию нужно менять", - отметил Гулузаде.

Отметим, что итогам 2017 года Азербайджан посетило свыше 300 тысяч турецких туристов.