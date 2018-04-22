Изменятся ли цены на квартиры за летний период в Баку? - ПОДРОБНОСТИ

В этом году цены на рынке жилья за весь период летнего сезона будут стабильными.

Об этом сообщил Day.Az генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, ведущий эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, за летний период (с начала июня до второй декады августа) цены в жилом сегменте в Баку, как правило, или падают, или держатся стабильно.

"Думаю, что в данном сегменте за отчетный период трех месяцев не произойдет снижения цен на жилую недвижимость. Относительный рост цен на этом рынке недвижимости по итогам первого квартала текущего года наблюдался в районе трех-четырех процентов. Цены на первичном рынке жилья в феврале увеличились на 1,55 процента, на земельном рынке - на 1,99 процента, а на рынке аренды коммерческих объектов - на 1,83 процента. В то же время цены на вторичном рынке жилья сократились на 2,13 процента, на рынке аренды жилья - на 4,2 процента, а на рынке коммерческих объектов - на 3,6 процента", - сообщил эксперт, отметив, что незначительный рост цен на квартиры был связан с повышением стоимости квартир на первичном рынке жилья.

По мнению Нусрета Ибрагимова, одна из причин стабильных цен на жилье в предстоящие месяцы года связана с увеличением доходрв населения.

"Если доходы населения увеличиваются, то это непременно отражается на активности рынка и покупательской способности. По моим расчетам, средняя цена на квартиры этим летом на первичном рынке в манатном исчислении составит порядка 1360 манатов за квадратный метр, а на вторичном рынке может вырасти до 1600 манатов за один квадратный метр жилья. Рост цен на недвижимость будет в основном наблюдаться на территории Баилова и в Наримановском районе", - отметил эксперт.

По оценкам Нусрета Ирагимова, за отчетный период года вырастет средняя цена на автомобили.

"С начала года на автомобильном рынке цены выросли примерно на 20 процентов. Тем не менее, в этом сегменте отмечается низкая активность рынка. Думаю, что за май-август может произойти небольшое снижение цен на автомобили до 4 процентов", - уточнил наш собеседник, отметив, что в минувшем году средняя цена на автомобили в Баку составила 22 тыс. 621 манат, а в этом году этот же показатель может незначительно увеличиться.

Матанат Насибова

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