Азербайджан намерен развивать оздоровительный туризм

В ближайшее время в Азербайджане будет представлен "План действий по развитию оздоровительного туризма", рассчитанный на 2018-2020 годы.

Об этом сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, он будет затрагивать, в частности, вопросы брендинга и получения международных сертификатов.

Гулиев напомнил, что в текущем году в Азербайджане также планируется запустить Государственный реестр туризма.

Кроме того, председатель ассоциации отметил, что переход руководства во Всемирной организации оздоровительного туризма к Азербайджану будет способствовать еще большему развитию туризма в стране.