Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания СП для экспорта в третьи страны
Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания совместных предприятий для экспорта в третьи страны. Об этом сообщил Trend торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев, передает Day.Az.
"У нас есть определенные наработки и сейчас мы изучаем возможность организации и расширения сотрудничества в области промышленной кооперации и создания совместной продукции для экспорта в третьи страны. Еще одна интересная тема, которая сейчас активно развивается - туризм, где имеются объективные предпосылки и реальные возможности для увеличения взаимного туристического потока", - сказал торговый представитель.
Тлябичев также призвал российские и азербайджанские компании более активно использовать имеющиеся бизнес-возможности.
"Считаю, что потенциал взаимного инвестиционного и производственного сотрудничества сегодня использован далеко не в полной мере. Я призываю азербайджанских инвесторов более активно участвовать в проектах на территории России, в частности использовать возможности российских Особых экономических зон, которые обеспечивают своим резидентам значительные преференции и создают комфортные условия для ведения бизнеса", - отметил торговый представитель.
За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
АБР: В Азербаджане для всех созданы эффективные возможности занятости
Цена нефти может вырасти до $80 за барель
Azər Türk Bank birinci rübü mənfəətlə başa vurdu
Министр экономразвития России посетит Баку
Карабахский бандит и премьер Армении - найдите десять отличий
Nikol Paşinyan: "Serj Sarkisyan vəziyyətə nəzarət etmir"
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında QİYMƏTLƏR dəyişdi - Ucuzlaşma var
Умер всемирно известный DJ Avicii
-
20 Апр. 21:35 7 714
-
20 Апр. 16:06 6 583
-
20 Апр. 11:57 6 122
-
20 Апр. 12:48 4 705
-
20 Апр. 12:54 4 170