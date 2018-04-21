"Q Цвет" - насыщенный цвет, которого вы еще не видели

Все помнят и любят наши старые фильмы: "Sehirli Xalat", "Bir qalanın sirri" - таких сейчас уже не снимают. Если бы можно было передать все яркие краски костюмов и декораций тех времен, мы бы могли увидеть, какими цветами переливается волшебный халат Рашида и какие на самом деле устрашающие глаза у "голубоглазого" Кёсы. Благодаря новым технологиям сегодня мы наслаждаемся естественной цветопередачей и можем разглядеть даже мельчайшие детали изображения.

Так, новый телевизор от Samsung - QLED, оснащен инновационной технологией квантовых точек, в основе которой лежит процесс превращения света в идеальный цвет. Это сочетание позволяет добиться максимально возможного цветового объема с потрясающим диапазоном оттенков. Что же такое цветовой объем? Это показатель насыщенности и точности передачи цвета. Например, если при увеличении громкости аудиосистемы вы ощущаете эффект объемного звучания, при увеличении цветового объема вы получаете более широкий диапазон оттенков изображения. Говоря простым языком, несмотря на условия освещенности, при которых мы смотрим телевизор: в комнате, залитой ярким солнечным светом или, наоборот, в темном помещении с плотно задернутыми шторами, мы получаем изображение на экране ТВ таким же, каким видим его в реальной жизни. В свою очередь, новые QLED-телевизоры Samsung сочетают свет квантовых точек и цветовое пространство RGB, что обеспечивает передачу максимального цветового объема. Модели Samsung стали первыми в мире телевизорами, которые получили подтверждение этой возможности от всемирной ассоциации тестирования и сертификации Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). В телевизорах QLED применяется технология квантовых точек без использования кадмия, эксклюзивно разработанная Samsung.

Эта технология представляет собой слой нано-частиц, которые преобразуют свет в миллиард оттенков на экране телевизоров QLED. Подобно структуре алмаза, структура квантовых точек не содержит органических веществ и пропускает свет. Поэтому эти нано-частицы не разрушаются со временем, что гарантирует долгий срок службы ТВ без снижения качества изображения.

Теперь просмотр фильмов будет действительно в удовольствие с телевизорами QLED от Samsung. Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Qled TV можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.