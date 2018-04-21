Турецкий министр назвал TANAP и TAP проектами века

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что для безопасной транспортировки азербайджанского газа в ЕвропуTANAP и TAP играют важную роль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом Б.Албайрак сказал в интервью немецкой газете "Frankfurter Allegemeine Zeitung".

Он отметил, что наряду с тем, что эти проекты являются альтернативными источниками голубого топлива, в то же время они важны для создания конкуренции в продаже газа в регионе.

Б.Албайрак сказал, что хоть Европа и годами говорила о проекте NABUCCO, реализовать ей его не удалось: "Только совместное участие Азербайджана и Турции сумело предоставить Европе столь важный проект. Поэтому по этому газопроводу в будущем может транспортироваться газ из других стран. В мире для обеспечения энергобезопасности в странах-экспортерах и транзитных странах очень важны стабильность, расширение сотрудничества. Проекты TANAP и TAP также подчеркивают роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Европы".

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