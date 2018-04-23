Азербайджан вложит более $40 млрд в дальнейшую разработку АЧГ

С ноября 1997 года по первое апреля 2018 года из общего объема добытой с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия нефти 56,6 процента пришлось на прибыльную нефть Азербайджана.

Об этом сказал первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из 453 миллионов тонн добытой с АЧГ нефти 256 миллионов тонн приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.

"Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться", - сказал Юсифзаде.

Он также отметил, что в разработку блока до сих пор было вложено 43 миллиарда долларов и еще столько же будет вложено в рамках нового соглашения.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Statoil - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

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