BP займется разработкой новых перспективных месторождений в Азербайджане

Компания BP изучает новые перспективные месторождения на территории Азербайджана, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На Абшеронском полуострове имеется несколько новых приоритетных нефтегазовых месторождений, разработку которых BP планирует начать в ближайшем будущем. На данный момент на этих месторождениях ведутся геологоразведочные работы", - сказал Асланбейли.

Среди проектов он отметил блок месторождений "Шафаг Асиман", а также перспективный оффшорный блок D230, соглашение по которому BP планирует подписать с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR в ближайшие дни.

BP является оператором проектов разработки "Шах Дениз" и АЧГ.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут осуществлять в рамках проекта совместного операторства. Долевое распределение участия в контракте составляет 50 на 50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На блоке ранее не проводились разведочные работы. Блок "Шафаг-Асиман" расположен на глубине моря в 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

Блок D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия охватывает структуру на глубине моря до 300 метров при глубине продуктивного пласта в интервале 3000 - 5000 метров.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook