Азербайджан вошел в Региональное объединение органов по регулированию энерговопросов
Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана избрано ассоциативным членом Регионального объединения органов по регулированию энергетических вопросов (ERRA), сообщает министерство энергетики Азербайджана в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение было принято сегодня на заседании ERRA. Азербайджан на заседании представлял председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.
В настоящее время в состав ERRA входят 30 действительных и семь ассоциативных членов из Европы, Азии, Ближнего Востока, а также США. Региональное объединение создано при финансовой поддержки USAID.
Агентство по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана создано указом Президента Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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