AccessBank и ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта AİM

AccessBank и организация ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта ASAN İnkişaf Modeli (AİM).

Очередные мероприятия, организованные в рамках проекта, состоялись в Джалилабаде и Масаллы. В мероприятиях в общем приняли участие более 600 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации ASAN Könüllüləri.

Участники мероприятий продемонстрировали высокий интерес к семинарам, большинство школьников выделялись активностью, задавали интересующие их вопросы.

В завершение школьники получили от банка подарки и книги.

Отметим, что в рамках проекта подобные семинары для учащихся 9-11 классов будут реализованы также и в других регионах страны. Следующие семинары будут проводены в Исмайыллы и Габале.