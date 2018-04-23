SOCAR о сроках запуска битумной установки на Бакинском НПЗ

Битумную установку на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Об этом сказал в понедельник журналистам советник вице-президента госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в кулуарах III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже завершены этапы детального проектирования и закупок. Физические строительные работы, добавил он, завершены на 76 процентов. Алиев отметил, что битумная установка будет сдана в эксплуатацию в сентябре этого года.

Ранее говорилось о сдаче битумной установки в эксплуатацию в июне 2018 года. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 50 миллионов евро.

Отметим, что процесс модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершен к 2022 году. После завершения модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн в год.

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