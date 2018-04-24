Cамый «вкусный» сайт: Metbexler.az - ФОТО

В Азербайджане начал свою деятельность самый "вкусный" сайт: Metbexler.az. С каждым днем, все больше и больше радующая нас и постоянно развивающаяся сфера услуг дала старт еще одному интересному новшеству. Прежде всего, этому новшеству будут рады женщины-белоручки, которые не очень-то любят возиться на кухне, бизнес-леди, занятые большую часть времени на работе, находящиеся далеко от дома постоянно "голодные студенты", то есть все те, которые измучены вечным ответом на вопрос: " А что бы мне сегодня поесть?"

Несмотря на то, что в нашей стране в сферу услуг вкладываются достаточно материальных средств, до сих пор мы не встречались с супер оперативной онлайн-доставкой еды. Теперь эту миссию будет претворять в жизнь сайт Metbexler.az. За достаточно короткое время команда Metbexler.az оформит ваш заказ и в самый короткий срок обеспечит ее доставку по нужному адресу.

Теперь более подробно... Metbexler.az включает в себя более 40-ка ресторанов. Приготовленную в этих ресторанах вкусную и аппетитную еду заказать очень просто. Для этого, прежде всего, надо пройти регистрацию на этом сайте. После проведения регистрации и подтверждения смс-кода, пришедшего на номер вашего мобильного телефона, вы становитесь одним из членов многочисленной семьи Metbexler.az.

Войдя в поисковый раздел и отметив название ресторана, вы сможете заказать любое блюдо, имеющееся в меню. Перед этим вам необходимо убедиться есть ли у ресторана услуга доставки к месту вашего проживания.

В том случае, если территория на которую вы сделали заказ, не входит в сферу обслуживания ресторана, то в момент проведения заказа вам об этом сообщат. Часы работы службы доставки в городе Баку и прилегающих к нему районах зависят от ресторанов.

После осуществления своевременной доставки необходимого заказа клиенту, профессиональные члены команды сайта Metbexler.az, в завершении своей миссии, связываются с клиентом и интересуются на сколько клиент удовлетворен их услугой.

Наряду с этим, постоянно действующий номер (012) 499 72 43 беспрерывно ознакамливает клиентов с новостями сайта, в тоже время принимает их пожелания и недовольства.

Блюда и сладости, приготовленные шеф-поварами ресторанов, входящих в сферу данных услуг, одурманят вас своим изумительным, неповторимым вкусом. Metbexler.az также поможет вам сэкономить ваше драгоценное время. Никуда не отлучаясь, с легкостью сделав заказ, вы сможете получить подлинное наслаждение от еды.

Те же, которые не имеют рядом с собой компьютеры, скачав мобильные приложения сайта на свои телефоны, смогут также легко осуществить свои заказы.

Metbexler.az принесет в ваш дом всю мировую кухню!