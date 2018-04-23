Азербайджан планирует закупить более тысячи новых грузовых вагонов

Азербайджан планирует закупить еще 1600 новых грузовых вагонов, сказал в понедельник начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов, выступая на III Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан принимает активное участие в развитии международных транспортных коридоров.

"Так, отремонтировано 503 километра железной дороги Баку - Беюк Кесик, являющейся частью коридора "Восток-Запад". На 23 станциях установлено новое оборудование, закуплено 3100 грузовых вагонов, планируется приобрести дополнительно 50 новых локомотивов и 1600 новых грузовых вагонов", - сказал Гасымов.

По его словам, обновление железнодорожного парка, модернизация и реконструкция инфраструктуры обеспечат увеличение скорости перевозки грузов по железной дороге, безопасность и своевременность доставки грузов и создание эффективных железнодорожных соединений. "Это также создаст условия для облегчения грузоперевозок по международным коридорам и привлечения сюда дополнительных грузопотоков", - сказал Гасымов.