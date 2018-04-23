В Азербайджане модернизируют законодательство в сфере банкротства

В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О банкротстве", которые помогут максимально избежать ликвидации субъекта предпринимательства или хозяйствующего лица из-за банкротства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поправки конкретизируют условия продажи имущества должника. Так, согласно поправкам, продажа активов должника в объеме больше пяти процентов от всех его активов будет осуществляться на аукционах в соответствии с планом, подготовленным администратором имущества, и согласно плану продаж, утвержденному на собрании кредиторов.

Продажу активов в размере менее пяти процентов от всей стоимости активов должника администратор сможет осуществлять без разрешения кредиторов.

В действующем законодательстве не указаны условия, при которых администратор должен согласовывать с кредиторами продажу имущества должника.

Другие поправки предусматривают, что администратор сможет обжаловать в суде контракты о выплатах долгов кредиторам, заключенные в последние шесть месяцев до начала процесса банкротства.