Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов
Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов в рамках коридора "Север-Юг", сказал начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что работы по обеспечению перевозок по железнодорожному коридору "Север-Юг" продолжаются.
"Завершился первый этап объединения железных дорог Азербайджана и Ирана с запуском тестового поезда на участке Астара - Астара. После завершения строительства участка Астара-Решт на иранской территории поезда смогут двигаться от Индийского океана до Северной Европы, а также посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через Турцию в Восточную и Центральную Европу. Уже согласован льготный тариф с 50-процентной скидкой на перевозку нефти и нефтепродуктов иранского происхождения через территорию Азербайджана" , - сказал Гасымов.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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