Вниманию абонентов Bakcell
Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell оптимизировал и увеличил емкость сети в местах, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана Формула-1, сказали Trend в компании, передает Day.Az.
Для обеспечения комфортного пользования услугами мобильного интернета компания обеспечила широкий охват и увеличила емкость сети LTE (4G), установив свыше 20-ти новых стационарных и шесть мобильных (передвижных) базовых станций.
Готовность к устранению возможных проблем, как сказали в компании, обеспечена на высоком уровне и этот процесс круглосуточно находится под контролем.
В свою очередь, государственное управление по радиочастотам, как сообщалось ранее, усилила защиту радиочастотного спектра от внешнего воздействия в связи с предстоящими соревнованиями. В местах проведения гонок проводятся мониторинги, испытания радиоэлектронного оборудования и проверка их параметров.
Важным фактором, создающим проблемы и оказывающим воздействие на частотный спектр, являются беспроводные устройства. В связи с этим все используемое оборудование также тщательно проверяется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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