Цена азербайджанской нефти вновь выросла
24 апреля 2018 10:57 127
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,29 доллара или 0,39%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 75,25 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
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