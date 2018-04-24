Эксперт о роли политики SOCAR в поддержании цен на сырье
Политика азербайджанской госкомпании SOCAR по диверсификации является инструментом реальной поддержки цен на сырье.
Об этом сказал во вторник эксперт Глеб Городянкин на III Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам эксперта, с января 2016 года наблюдался рост премии нефти Azeri Light по отношению к эталонному Brent.
"При этом на европейских рынках снизился спрос на нефть Urals, и Россия сократила предложение на Западе. В балтийских странах вырос спрос на нефть Ирана, Ирака и США. В январе-апреле поставки нефти из США в Европу выросли почти в четыре раза с 1,8 до 6,7 миллиона тонн, а доля европейского рынка в структуре экспорта США выросла с семи до 12 процентов", - сказал Городянкин.
Эксперт отметил, что европейский рынок нефтепродуктов находится в сложном положении, потому что арбитраж бензина в США практически закрыт.
"По дизельному топливу мы наблюдаем более устойчивую картину, возможно увеличение предложения дистиллятов из России и Казахстана к концу 2018 году. На этом фоне приобретает особое значение арбитраж сортов в Азию, так как в среднесрочной перспективе это позволит каспийским сортам чувствовать себя уверенно, и собственные мощности, которые позволяют компаниям размещать объемы сырья на переработку и возможность выстраивать собственную логистическую цепочку. Поэтому я считаю, что политика SOCAR по диверсификации, открытие в этом году завода STAR, является одним из инструментов реальной поддержки цен на сырье", - сказал Городянкин.
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