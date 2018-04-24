Иран может подключиться к TANAP
Иран может наладить экспорт газа через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в случае определения цен и условий, выгодных для всех участников проекта.
Об этом во вторник журналистам сказал главный специалист турецкой компании Petform Гёкхан Соруш, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Главный специалист отметил, что в случае намерений подключиться к TANAP, Ирану необходимо провести масштабную работу по налаживанию соответствующей инфраструктуры, на что Исламской Республике понадобятся внушительные инвестиции.
"У Ирана есть достаточное количество газа для диверсифицированных поставок в Европу, а у TANAP есть возможность пропускать больше объемов газа, чем это запланировано в настоящее время. В первую очередь сторонами должны быть выработаны выгодные условия", - сказал Соруш.
Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
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