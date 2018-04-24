Мобильная глазная клиника Azercell продолжает свою деятельность

Мобильная глазная клиника ООО "Azercell Telekom" успешно продолжила свою деятельность в

первые 3 месяца 2018 года. За этот период клиника оказала офтальмологические услуги лицам,

страдающим различными заболеваниями глаз. В

январе

организовали офтальмологическую диагностику для вынужденных переселенцев, размещенных в

Низаминском районе, а также для нуждающихся лиц в Гуманитарно-общественном объединении

"Hüquq dünyası" ("Мир права") Исмаиллинского района и учащихся полной средней школы № 33

Зянгиланского городка в Абшеронском районе. В феврале врачами клиники проведено

обследование сотрудников организации UAFA Кюрдамирского района, членов Русской общины

Сабунчинского района и беженцев, размещенных в поселке Гарачухур. За март месяц данным

проектом бесплатно воспользовались вынужденные переселенцы, поселившиеся в общежитии №

1 города Хырдалан, в поселке Лекбатан и Бардинском районе. В целом, за 3 месяца 2018 года

клиника оказала бесплатные услуги по офтальмологическому обследованию около 400

нуждающимся больным.

Напомним, что все услуги по обследованию и лечению в рамках проекта предоставляются

Общественным объединением "Каспийский Проект Сострадания" ("Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi") при

содействии компании Azercell. За 5 лет деятельности врачи клиники посетили в рамках проекта

многие интернат-школы и детские дома города Баку, оказывая при этом услуги нуждающимся в

городе Баку и во многих регионах страны.

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Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана,

компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи

Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и

99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые

представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного

Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю,

услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-

клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году

Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless

Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами

по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели

среди мобильных операторов Азербайджана.