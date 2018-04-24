Официальный курс маната на 25 апреля
24 апреля 2018 17:12 156
Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 апреля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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