В Азербайджане налаживается производство упаковочных материалов
Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Гаджигабульского района, сообщает во вторник минэкономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам делового форума НФПП счел целесообразным приступить к приему инвестиционных проектов по созданию хозяйств интенсивного садоводства и хлопководства, предприятий по производству композитных и пластиковых упаковочных материалов и сухофруктов, а также комплексов племенного животноводства и зерновых складов. В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.
НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 54.
В 2017 году по линии Нацфонда было выделено 146 миллионов манатов. А в 2018 году по линии НФПП планируется выделить 170 миллионов манатов льготных кредитов.
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