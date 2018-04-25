SOCAR Methanol огласила планы по производству на 2018 год

Компания SOCAR Methanol планирует в 2018 году произвести 350 тысяч тонн метанола, сказал генеральный директор компании Эльнур Мустафаев в среду в Баку в ходе третьего Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В прошлом году мы произвели 265 тысяч тонн метанола, что на шесть процентов превысило годовой план. В 2018 году планируется произвести 350 тысяч тонн, а в 2019 году - 500 тысяч тонн метанола", - сказал Мустафаев.

Гендиректор компании отметил, что стратегической задачей предприятия является увеличение эффективности производства до 90 процентов от мощности, сохранение ценовой конкурентоспособности, низкого уровня аварийности, увеличение доли на внутреннем рынке и расширение складских мощностей.

Компания SOCAR Methanol является оператором завода по производству метанола. К продаже продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

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