Турция готова создать свободную экономическую зону на приграничной с НАР территории - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Турция готова рассмотреть возможность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничной с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) территории.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
"Подобные вопросы находятся в компетенции Кабинета министров и если турецкие предприниматели попросят создать СЭЗ на границе Турции и НАР, то мы готовы рассмотреть такую возможность", - сказал министр.
Как отметил Зейбекчи, турецкое правительство регулярно информирует предпринимателей об инвестиционных возможностях Азербайджана и старается им помочь выйти на этот рынок.
Министр подчеркнул, что турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной, и выразил надежду на расширение инвестиционных связей между двумя странами.
За последний год экономические отношения Азербайджана и Турции вышли на новый уровень. В прошлом году Турция освободила поставки 42 наименований продукции из НАР от таможенных пошлин, а также подписала с Азербайджаном меморандум о преференциальной торговле, которое предусматривает введение нулевой таможенной ставки на импортно-экспортные операции.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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