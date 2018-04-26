В России откроется азербайджанская сеть стритфуд-ресторанов
Азербайджанские бизнесмены запускают сеть стритфуд-ресторанов "Кузу" в Санкт-Петербурге, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.
"Бизнесмены Эйнар Исмаилов и Ариф Велиев запускают сеть стритфуд-ресторанов "Кузу", сделав упор на азербайджанскую кухню", - отмечается в информации.
"В Петербурге широко представлен европейский, израильский, грузинский и немного турецкий стритфуд вроде бургерной "Мяsoet", но азербайджанского нет совсем", - отметил Э.Исмаилов.
Меню стритфуд-ресторанов на начальном этапе будет включать 30 позиций - разнообразные виды азербайджанских кебабов, дурумов (роллы в лаваше с различными видами начинок и соусов), шашлык, бугламу и другое.
Часть продуктов владельцы бизнеса рассчитывают привозить из Азербайджана, в основном овощи и консервации, а фермерскую баранину заказывать в Дагестане.
В настоящее время бизнесмены открывают первую точку, рассчитанную на 52 посадочных места, а летом откроется второй ресторан, вмещающий 95 посадочных мест. В основном сеть ориентирована на туристов и студентов. Также планируется открыть третью точку "Кузу". Каждое заведение обойдется в сумму 12-20 млн рублей в зависимости от планировки, а срок окупаемости составит около 1,5 лет.
"До 2019 года в городе откроется пять заведений общей стоимостью около 100 млн рублей. Примерно 70% суммы - привлеченные инвестиции от одного из петербургских рантье", - подчеркивается в информации.
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