Дисплей, достойный похвал - Samsung Galaxy S9/S9+

Президент корпорации Display Mate Technologies Раймонд Сонейр отметил, что Samsung Galaxy S9 обладает лучшим дисплеем из всех смартфонов, которые приходилось тестировать в компании. Это первый дисплей смартфона, показатели которого в каждой категории получили оценку "очень хорошо" или "отлично". Так, экраны на новейших смартфонах серии S9 обеспечивают превосходное качество изображения, где бы вы ни находились. Благодаря улучшенной контрастности, изображение на экране остается удивительно четким даже в яркий солнечный день. В своем обширном отчете Раймонд отмечает, что абсолютная цветовая точность (0,7 JNCD) дисплея Galaxy S9, по словам испытателей, практически совершенна. В соответствии с результатами, полученными в ходе испытаний, устройство было награждено самой высокой оценкой "ExcellentA+".

Как отмечает Раймонд Сонейра: "Одним из ключевых элементов любого смартфона является дисплей. Дисплей - это жемчужина смартфона". Поэтому нечаянно поврежденный дисплей может лишить нас любимого девайса, а его починка обойдется нам в круглую сумму. Поэтому Samsung предлагает Вам больше возможностей с "Эксклюзивной гарантией на дисплей". При покупке сматрфонов Samsung Galaxy S9/S9+с официальной голограммой до 30-го июня этого года вы получаете возможность в случае повреждения поменять свой дисплей всего за 49 АЗН. Акция действительна в течение года со дня покупки смартфона. Следует отметить, что вы сможете воспользоваться акцией всего 1 раз. Главное преимущество "Эксклюзивной гарантии на дисплей" в том, что она распространяется на любые виды поломок, даже физические. Так что даже если Ваш дисплей потрескается, вы получите абсолютно новый оригинальный экран от производителя всего за 49 АЗН. Обязательное правило акции - сохранить чек и гарантийный талон при покупке смартфонов Samsung Galaxy S9/ S9+ с официальной голограммой.

Информацию о новейших смартфонах серии S9 и их возможностях можно получить в сети магазинов Вaku Electronics, Irshad Electronics, Kontak tHome, Maxi.Az, Soliton и Optimal.