АЗС SOCAR признаны лучшими в Украине

Сеть автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR в Украине названа лучшей по итогам рейтинга торговых марок "Фавориты успеха - 2017". Об этом говорится в сообщении SOCAR Energy Ukraine (украинская "дочка" SOCAR), распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что сеть азербайджанских АЗК SOCAR отвоевала первенство у украинских WOG и ОККО.

"Лидеров рынка портал для потребителей FAVOR уже в пятнадцатый раз избирает путем проведения независимого исследования общенационального масштаба. В список жюри конкурса торговых марок входят отраслевые эксперты, потребители, а также лидеры мнений. Главным критерием для составления рейтинга является желание каждого из участников опроса рекомендовать товар или услугу другим потребителям", - говорится в сообщении.

Как отметил директор по розничному направлению бизнеса SOCAR Ukraine Игорь Орлов, слова которого приводятся в сообщении, за годы работы в Украине SOCAR неоднократно удивлял своих клиентов уникальным сервисом и задавал тренды в развитии рынка.

"К примеру, мы первыми предложили бесплатный Wi-Fi, услуги химчистки и упаковки багажа, а также пеленальные столики для родителей, путешествующих с детьми. Старались продумать каждую мелочь, чтобы предоставлять услуги высокого класса и одновременно создавать атмосферу дружелюбности к каждому", - сказал Орлов.

По мнению экспертного жюри, именно эти преимущества и стали решающими при голосовании.

"А сама компания SOCAR официально благодарит украинцев за высокую оценку ее деятельности и обещает в дальнейшем также оправдывать ожидания и доверие своих гостей", - говорится в сообщении.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В настоящий момент сеть АЗС премиум-класса насчитывает 61 заправочный комплекс в 11 областях Украины. К другим видам деятельности холдинга SOCAR относятся продажа всех видов топлива крупным и мелким оптом, его хранение и транспортировка, импорт природного газа.

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