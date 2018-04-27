Азербайджан разработает дорожную карту по комплексному развитию горнорудной промышленности - ФОТО

Государственная компания AzerGold планирует разработать стратегическую дорожную карту по комплексному развитию горнорудной промышленности в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

"С целью комплексного развития горнорудной промышленности в Азербайджане, в том числе оценки запасов цветных металлов, при содействии международных консультантов мы планируем разработать стратегическую дорожную карту, которая отразит в себе ряд ключевых задач. В частности, планируется собрать информацию из архивов советского времени и перевести их в электронный формат в соответствии с современными стандартами, а также на основе международных норм осуществить повторную оценку минеральных ресурсов", - сказал Ибрагимов.

По словам председателя правления, в этом направлении ЗАО активно сотрудничает с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Далее планируется предварительно рассчитать экономическую эффективность месторождений и приступить к подготовке стратегического плана действий по этапам разведки, исследования, строительства и эксплуатации месторождений", - сообщил председатель правления ЗАО.

ЗАО "AzerGold", приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.