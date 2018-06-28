Сборная Колумбии обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018
28 июня 2018 20:03 313
Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2018 со счетом 1:0. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.
Единственный мяч в матче сумел забить Йерри Мина.
Таким образом, сборная Колумбии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места в группе Н, а команда Сенегала покинула турнир.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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