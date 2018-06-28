Сборная Колумбии обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2018 со счетом 1:0. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Единственный мяч в матче сумел забить Йерри Мина.

Таким образом, сборная Колумбии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места в группе Н, а команда Сенегала покинула турнир.