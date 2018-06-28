Япония проиграла Польше, но смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2018
28 июня 2018 20:05 244
Поляки обыграли японцев со счетом 1:0. Единственный гол у победителей на 59-й минуте забил Ян Беднарек, передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.
Сборная Польши проиграла в двух матчах и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира в России. Япония набрала одинаковое количество очков с Сенегалом, но по количеству желтых карточек смогла выйти в 1/8 финала со второго места. Первой стала сборная Колумбии.
На матче в Волгограде была зафиксирована рекордная температура чемпионата мира в России. Столбик термометра показал 36 градусов. На стадионе присутствовало 42 189 зрителей.
Соперник японцев в 1/8 финала ЧМ-2018 определится вечером, после матча Англия - Бельгия в 21:00 мск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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