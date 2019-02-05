В бакинских магазинах начали продавать полиэтиленовые пакеты
5 февраля 2019 22:56 763
В бакинских магазинах начали продавать полиэтиленовые пакеты, которые ранее раздавались бесплатно.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, стоимость этих пакетов варьируется в районе 20 гяпик за штуку. Все это делается с целью максимально снизить потребление этих пакетов и минимизировать их вред для окружающей среды.
Сотрудники магазинов отмечают, что большинство покупаетелей реагируют на это нововведение не негативно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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