Журналистка задела Трампа микрофоном по лицу в прямом эфире

Журналисты стукнули президента США Дональда Трампа микрофоном в лицо.

Как передает Day.Az, инцидент попал в прямой эфир Fox News, запись запостила журналистка Лора Лумер.

Американский лидер стал участником курьезного инцидента во время пресс-подхода на авиабазе Эндрюс.

Когда 78-летний политик отвечал на вопросы журналистов о ситуации с заложниками в Газе, ветрозащита микрофона неожиданно коснулась его губ и отлетела обратно. Трамп инстинктивно отпрянул и зажмурился, а потом уставился на журналистку, подняв брови в комичном удивлении.

"Она только что попала в эфиры. Теперь она - главная новость дня", - пошутил Трамп, обращаясь к своим помощникам за кадром. После паузы он продолжил общение с прессой, прежде чем подняться на борт самолета.

Неясно, к какому СМИ принадлежал оператор микрофона. Сам Трамп, судя по реакции, воспринял ситуацию с юмором.