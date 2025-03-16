Офис NASA наводинили тараканы

Сотрудники NASA, работающие в штаб-квартире агентства в Вашингтоне, вынуждены уживаться с тараканами после распоряжения президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.

"Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире NASA. Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны", - сказал Биггс.

Авторы уточнили, что речь идет об указе Трампа о возвращении сотрудников, работавших удаленно, в офисы. Документ затронул ряд госучреждений, которые оказались не готовы к размещению работников. В результате, по данным журналистов, в некоторых офисах разворачивается борьба за столы, а тем, кому не хватило мебели, вынуждены работать на полу.