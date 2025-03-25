Экс-королева Шотландии наказана за "кусачие" выходки

Победительницу конкурса "Мисс Шотландия-2022" Люсию Софию Томсон лишили титула после инцидента на регбийном матче, где она устроила драку с охранниками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

В июне 2023 года Люсия пришла на матч с сестрой и, по словам свидетелей, была в состоянии алкогольного опьянения. Охранник Эндрю Окпадже рассказал, что ему сообщили о её агрессивном поведении, после чего он попытался вывести женщин со стадиона. Однако Томсон оказала сопротивление.

По словам охранника, она оскорбила его расистскими словами и укусила за руку. Он отметил, что это было крайне неприятно. Томсон также угрожала ему и заявляла о своём богатстве. На помощь коллеге пришёл другой охранник, которого она тоже укусила.

В суде Люсия отвергла все обвинения, заявив, что выпила всего две с половиной бутылки сидра и только защищала свою сестру, которую, по её словам, загнали в угол. Однако шериф назвал её версию нелепой.

Томсон был оштрафована на 790 фунтов стерлингов (около 1 700 манатов). Также организаторы конкурса отобрали у неё титул "Мисс Шотландия".